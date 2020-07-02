Незнакомец ударил петербуржца шилом в сердце ради самоката

Незнакомец ударил петербуржца шилом в сердце ради самоката
На петербуржца напали из-за электросамоката. Фото: unsplash.com

В Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали 39-летнего мужчину. Он получил шилом в сердце от незнакомца, похитившего его электросамокат.

Нападение произошло в парадной дома 33 по проспекту Испытателей. Около 4:00 мужчина зашел в лифт вместе с незнакомцем. Неизвестный два раза ударил его шилом в грудь и, отобрав электросамокат «Джокер», скрылся.

«Сумма материального ущерба составила 22500 рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшего увезли на скорой с проникающим ранением груди и ранением сердца.

Подозреваемого задержали в этот же день. Внимание полицейских он привлек, когда ехал по проспекту Испытателей на самокате «Джокер». Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «покушение на убийство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кушелевской улице в Петербурге ограбили 20-летнего студента.

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Незнакомец ударил петербуржца шилом в сердце ради самоката