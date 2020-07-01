У студента силой отняли телефон и деньги на Кушелевской

В Калининском районе Петербурга задержали подозреваемого в грабеже студента. У 20-летнего юноши ранее силой отобрали телефон и деньги.

Сообщение о нападении поступило в полицию вечером 29 июня. Студент рассказал, что в квартире одного из домов по Кушелевской дороге неизвестный отнял у него мобильный телефон и 1,5 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали у дома 18 по Лабораторной улице в Калининском районе. Им оказался мужчина 1993 года рождения, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у пожилой женщины похитили крупную сумму денег. Она обнаружила пропажу 7,7 тыс. долларов, 600 евро и 130 тыс. рублей. Купюры неизвестный заменил сувенирными. Общий ущерб составил 714 тыс. рублей.