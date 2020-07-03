Депутат Госдумы предложила сделать 1 июля праздничным выходным днем

Мнением о том, что перенести день Конституции стоит на 1 июля, в связи с прошедшим голосование по поправкам, поделилась вице-спикер Государственной Думы Ольга Епифанова, представляющая партию «Справедливая Россия». Об этом сообщают РИА-новости.

Епифанова считает, что день голосования запомнят многие россияне, и для многих 1 июля станет памятной датой. В связи с этим, можно вспомнить старую традицию, и подарить гражданам еще один летний выходной день, связанный с праздником.

Напомним, ранее День Конституции, который отмечается в РФ 12 декабря, действительно был нерабочим. Однако, 15 лет назад традицию отменили.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Мероприятие было организовано не одним днем по причине пандемии коронавирусной инфекции. При этом, основным днем недельного голосования все равно считалось именно 1 июля. Большинство граждан поддержали поправки, поэтому они вступят в силу уже 4 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за поправки в Конституцию в Петербурге проголосовали 2,2 млн человек.