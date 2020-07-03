В аэропорту Пулково можно вновь воспользоваться услугами каршеринга

В аэропорту Пулково можно вновь воспользоваться услугами каршеринга
Теперь добраться до дома можно и без услуг такси. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Для граждан доступны автомобили сервисов «Яндекс драйв» и «Делимобиль».

Уже сейчас взять автомобиль после прилета в Петербург или оставить перед вылетом, можно на парковке P2, которая находится рядом с пассажирским терминалом. Во время заезда на стоянку талон для парковки не потребуется — номера транспортного средства будут распознаваться автоматически. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Отдельное внимание уделено безопасности организации работы сервиса на территории аэропорта. В связи с эпидемией коронавирусной инфекции, все машины подвергаются обработке средствами дезинфекции.

Напомним, улететь из «Пулково» за границу до сих пор нельзя. Как и из любого аэропорта страны. В настоящий момент известно, что международное авиасообщение приостановлено до 1 августа. Временно приостановили его еще 27 марта. Исключения составляют вывозные рейсы, возвращающие россиян домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, из каких стран петербуржцы вернутся домой на следующей неделе.

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