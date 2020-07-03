Россияне в июле смогут оформить пенсию по упрощенному порядку

Заявить о праве на пенсию можно из дома. Фото: https://pixabay.com

Заявить о праве на пенсию можно из дома. Фото: https://pixabay.com

Ранее такая возможность была доступна с апреля по июнь. Но из-за эпидемиологической ситуации, сложившейся по причине коронавирусной инфекции, Пенсионный фонд России принял решение о продлении упрощенного порядка до конца июля.

Таким образом, граждане смогут дистанционно оформлять пенсии и решать необходимые социальные вопросы, связанные с выплатами, не обращаясь лично в ПФР. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Граждане оценили удобство временных нововведений. Теперь подать заявление можно и в электронном виде. Для это нужен личный кабинет на сайте ПФР или кабинет на портале государственных услуг. В ПФР рассказали, что услугой удаленного оформления пенсий активно пользуются. Почти 70% из всех получаемых заявок фонда связаны именно с этим вопросом. Помимо этого, если гражданин не обладает техническими возможностями, назначение пенсии можно произвести по телефону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ПФР рассказали, какой будет пенсия в 2022 году.