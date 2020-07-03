Лесовой ушел из «Зенита» в «Арсенал»

Тульский клуб выкупил трансфер петербургского игрока.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает пресс-служба «Арсенала». Теперь футболист Даниил Лесовой официально является игроком тульского клуба – он совершил переход из «Зенита». На протяжении двух лет футболист и так находился в аренде в «Арсенале», нынешний его контракт рассчитан на три года.

Отмечается, что в нынешнем сезоне Лесовой выходил на поле 27 раз, он забил три гола и отдал три голевые передачи. За основной состав «Зенита» он никогда не играл, выступал лишь в дубле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о том, что Кокорин сыграет против команды за 40 миллионов рублей.