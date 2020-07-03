Лесовой ушел из «Зенита» в «Арсенал»

Лесовой ушел из &#171;Зенита&#187; в &#171;Арсенал&#187;
Лесовой играл за "Арсенал" два года. Фото: pixabay.com

Тульский клуб выкупил трансфер петербургского игрока.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает пресс-служба «Арсенала». Теперь футболист Даниил Лесовой официально является игроком тульского клуба – он совершил переход из «Зенита». На протяжении двух лет футболист и так находился в аренде в «Арсенале», нынешний его контракт рассчитан на три года.

Отмечается, что в нынешнем сезоне Лесовой выходил на поле 27 раз, он забил три гола и отдал три голевые передачи. За основной состав «Зенита» он никогда не играл, выступал лишь в дубле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о том, что Кокорин сыграет против команды за 40 миллионов рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арсенал даниил лесовой зенит
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажирский самолет, летящий из Берлина в Афины, совершил экстренную ...
Кремль прокомментировал критику поправок в Конституции
Лесовой ушел из «Зенита» в «Арсенал»
Первая половина июля в Петербурге будет дождливой, но теплой
Эксперты рассказали о новом опасном свойстве коронавируса
В Петербурге ЕГЭ по трем предметам сдали 11,6 тысяч выпускников
Россияне в июле смогут оформить пенсию по упрощенному порядку
Путину пожаловались на мороженое «Радуга» из-за ассоциаций с ...