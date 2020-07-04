В Пулково в субботу отменили 18 рейсов

В Пулково в субботу отменили 18 рейсов
В Пулково отменили 18 рейсов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге 4 июля отменили 18 внутренних и международных рейсов. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

В список отмененных попали рейсы в Екатеринбург, Сочи, Анталью, Минск, Череповец, Душанбе, Хельсинки, Апатиты, Москву, Сургут, Алматы и Шанхай.

Причины отмены не уточняются. Вероятно, это связано с угрозой распространения коронавируса и введенными из-за пандемии ограничениями.

С задержкой Пулково в субботу покинут два самолета. Так, пассажиры рейса Петербург — Анапа авиакомпании «Россия» вылетят из города на час позже. Отправление перенесли с 7:35 на 8:35. Задержится также рейсы лоукостера «Победа» в Чебоксары. Вылет был запланирован на 9:15, однако затем его перенесли на 9:35.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала. что 3 июля в Петербурге отменили 24 рейса. Город не покинули самолеты в Москву, Самару, Череповец, Минеральные Воды, Тюмень и другие.

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