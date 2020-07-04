В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова

В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова
Абдулманап Нурмагомедов (справа) и его сын Хабиб. Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе Кироваул в Дагестане. Он скончался на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Попрощаться с Нурмагомедовым пришли его родственники и друзья семьи. Выразить соболезнования близким тренера приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу администрации Кизилюртовского района Дагестана.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России и сын чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее Хабиб рассказал, что его отец перенес коронавирус, но «инфекция оставила последствия». Нурмагомедов перенес инсульт и неделю пробыл в коме. О его смерти стало известно 3 июня.

Родился Абдулманап Нурмагомедов в 1962 году в селе Сильди, жил в селе Кироваул. Был мастером спорта по вольной борьбе, а затем стал заслуженным тренером России и старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Вошел в Книгу рекордов России как тренер, воспитавший 18 чемпионов мира.

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Абдулманап Нурмагомедов дагестан похороны
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