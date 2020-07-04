Трое избили мужчину на Обводном ради электросамоката

В Адмиралтейском районе Петербурга ограбили 46-летнего мужчину, работающего механизатором в коммерческой фирме. Неизвестные отобрали у него электросамокат, телефон и банковские карты.

Нападение произошло у дома 123 по Обводному каналу 3 июля. По словам мужчины, примерно в 2:20 четверо неизвестных избили его руками и ногами.

Потерпевшего госпитализировали с телесными повреждениями. Состояние его оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По подозрению задержаны трое злоумышленников 2000 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Похищенное частично изъято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали 39-летнего мужчину. Он получил шилом в сердце от незнакомца, похитившего его электросамокат.