Роднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова уроком

Смерть 57-летнего тренера Абдулманапа Нурмагомедова от осложнений, вызванных коронавирусом, станет уроком для многих. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

«Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям», — сказала она в разговоре со «Спорт экспресс».

Роднина выразила соболезнования в связи со смертью Нурмагомедова и отметила, что он прожил достойную жизнь и воспитал хорошего сына. Сын Нурмагомедова Хабиб — известный мастер боевых искусств и чемпион UFC.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно 3 июля. В начале мая он был госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Москвы. Его сын Хабиб позднее рассказал, что отец выздоровел от COVID-19, но инфекция вызвала осложнения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе Кироваул в Дагестане.