Стало известно, как будет выглядеть библиотека в усадьбе Всеволжских

Усадьбу Всеволожских в Ленинградской области приспособят под библиотеку. Концепции реставрации уже представлены.

Разработано несколько вариантов устройства библиотеки. Один из них предполагает размещение на первом этаже Центра краеведения, зоны для чтения, кафедры выдачи литературы, пространства для выставок, детской зоны, кафе и театрально-концертного зала. На втором этаже обустроят научный и большой читальный залы, выставки новых книг, фонд отрытого доступа и студию медиа-творчества, пишет online47.ru.

Вторая концепция предусматривает обустройство залов краеведческой экспозиции и периодики, фонда открытого доступа, компьютерных залов, лектория, читальной зоны и кружковой.

В усадьбе Всеволожских планируют открыть Ленинградскую областную универсальную научную библиотеку. Храниться в ней будет больше миллиона книг и документов, включая издания времен Первой мировой и гражданской войн и книги, изданные в ВОВ, и до революции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рядом с библиотекой в усадьбе Всеволожских планируется разбить исторический парк.