Усадьбу Всеволжских превратят в библиотеку русской литературы

Власти Ленобласти анонсировали масштабную реконструкцию в усадьбе Всеволожских. В гостевом доме планируется организовать библиотеку русской литературы, а рядом — разбить исторический парк.

Губернатор Александр Дрозденко поручил разработать проект реконструкции гостевого дома в усадьбе Всеволожских. В здании организуют книгохранилище с системой климат-контроля и читальным залом.

«Невозможно реализовать проект библиотеки, не восстановив парк. У этого места большая историческая ценность», — отметил Дрозденко.

В качестве варианта рассматривают восстановление исторических стен гостевого дома с пристройкой современного здания. Стоимость проекта оценивается в 32-33 млн рублей. Строительные и реставрационные работы обойдутся в примерно 700 млн.

Гостевой дом был заложен в мызе Рябово в 1820 году после того, как усадьба перешла Всеволоду Всеволожскому. Здание построено из булыжного камня, площадь его составляет 1331 кв. метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Российская национальная библиотека вернулась к прежнему графику.