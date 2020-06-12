Российская национальная библиотека возобновит работу с посетителями с 20 июня

Российская национальная библиотека возобновит работу с посетителями с 20 июня
Фото: Baltphoto

Российская национальная библиотека (РНБ) постепенно начнет возвращаться к прежнему графику работы с 20 июня.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в пресс-службе учреждения. На первом этапе попасть в библиотеку сможет ограниченное число посетителей и только по предварительной записи. Она стартует уже во вторник, 16 июня. Подробности формы записи и порядке пользования библиотечными ресурсами в режиме эпидемиологически небезопасной ситуации будут объявлены позже.

Отметим, что в Северной столице в рамках первого этапа выхода из ограничений, принятых ввиду эпидемии коронавирусной инфекции, к работе возвращаются библиотеки, непродовольственные магазины, компании по оказанию бытовых услуг и другие организации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам вице-губернатора Евгения Елина, ко второму этапу снятия ограничительных мер можно будет переходить после того, как станет понятно, что первые послабления не привели к новой вспышке заболеваемости.

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