Российская национальная библиотека возобновит работу с посетителями с 20 июня

Российская национальная библиотека (РНБ) постепенно начнет возвращаться к прежнему графику работы с 20 июня.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в пресс-службе учреждения. На первом этапе попасть в библиотеку сможет ограниченное число посетителей и только по предварительной записи. Она стартует уже во вторник, 16 июня. Подробности формы записи и порядке пользования библиотечными ресурсами в режиме эпидемиологически небезопасной ситуации будут объявлены позже.

Отметим, что в Северной столице в рамках первого этапа выхода из ограничений, принятых ввиду эпидемии коронавирусной инфекции, к работе возвращаются библиотеки, непродовольственные магазины, компании по оказанию бытовых услуг и другие организации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам вице-губернатора Евгения Елина, ко второму этапу снятия ограничительных мер можно будет переходить после того, как станет понятно, что первые послабления не привели к новой вспышке заболеваемости.