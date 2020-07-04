Пациент больницы убил ходунками своего соседа по палате

Пациент московской больницы забил до смерти ходунками своего соседа по палате. У обоих пациентов был диагностирован рак.

Инцидент произошел 3 июля. По версии следствия, 74-летний мужчина, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, много раз ударил ходунками соседа по палате, сообщает РИА «Новости».

Врачи не смогли спасти его жизнь. От полученных травм он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Подозреваемый отправлен под домашний арест.

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