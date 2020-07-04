Пациент больницы убил ходунками своего соседа по палате

Пациент больницы убил ходунками своего соседа по палате
Палата. Фото: Pixabay

Пациент московской больницы забил до смерти ходунками своего соседа по палате. У обоих пациентов был диагностирован рак.

Инцидент произошел 3 июля. По версии следствия, 74-летний мужчина, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, много раз ударил ходунками соседа по палате, сообщает РИА «Новости».

Врачи не смогли спасти его жизнь. От полученных травм он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Подозреваемый отправлен под домашний арест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали 39-летнего мужчину. Он получил шилом в сердце от незнакомца, похитившего его электросамокат.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больница пациенты ходунки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 60 пациентов с коронавирусом вылечились после переливания плазмы
На проспекте Просвещения не смогли разъехаться Mercedes и Land Rover. ...
Пациент больницы убил ходунками своего соседа по палате
Стало известно, когда откроются Михайловский дворец и Корпус Бенуа
В парке Сосновка утонул мужчина
Адвокат Ефремова заявил, что актер ничего не помнит после смертельного ДТП
Овдовевшая блогер Диденко завела роман с молодым актером
УАЗ и несколько такси попали в ДТП на Энгельса