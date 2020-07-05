В ночь на воскресенье на улицу Рубинштейна заезжал ОМОН

В ночь на воскресенье на улицу Рубинштейна заезжал ОМОН
Улица Рубинштейна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Ни для кого не секрет, что именно улица Рубинштейна является одним из самых популярных мест для петербуржцев, любящих проводить свои выходные на вечеринках. Такое времяпрепровождение очень часто сопровождаются нарушением порядка. К тому же, эпидемия коронавируса до сих пор продолжается, поэтому заведения должны выполнять все предписания Роспотребнадзора. Полицейские рейды каждые выходные приезжают на «гуляющую» улицу для организации контроля безопасности работы ресторанов и кафе, а также поведения граждан. Еще недавно подобные проверки заканчивались массовыми задержаниями.

В ночь на воскресенье, 5 июля, состоялся профилактический выезд. Сотрудники полиции прибыли к самому началу ночного кутежа, чтобы проверить, все ли в порядке. К тому же, начали работу летние веранды. Но нарушений в работе кафе замечено не было. Граждане вполне спокойно отдыхали, и в этот раз обошлось без задержаний. Об этом сообщают «Невские новости».

Напомним, на прошлой неделе с улицы Рубинштейна в полицейский участок забрали 28 человек. Все они определенным образом нарушили порядок: либо хулиганили, либо выпивали в местах для этого не предназначенных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге оштрафовал на 300 тысяч два ресторана на Рубинштейна за антисанитарию.

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