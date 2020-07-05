МИД просит россиян, прилетевших домой, вернуть излишне уплаченную материальную помощь

МИД просит россиян, прилетевших домой, вернуть излишне уплаченную материальную помощь
Оставить лишние деньги у себя не получится. Фото: https://pixabay.com/

Речь идет о тех жителях России, которые смогли приехать обратно на родину, но не рассказали об этом ведомству. Из-за этого им была отправлена очередная выплата, которая им уже не полагается. В связи с этим, несколько тысяч россиян получили на свои почтовые ящики и в сообщения личных кабинетов портала государственных услуг, уведомления о необходимости вернуть лишние денежные средства. Об этом сообщают РИА-новости.

Согласно информации, находящейся в послании МИД РФ, вернувшихся туристов просят успеть перечислить деньги в течение 5 дней со дня получения сообщения.

Напомним, международное авиасообщение Россия приостановила еще 27 марта. Из-за этого за границей застряли тысячи жителей России. Власти страны решили помочь своим гражданам материально и перечислили МИД РФ свыше миллиарда рублей за весь период закрытия границ. Нуждающиеся туристы могли оформить выплаты на портале госуслуг. В случае одобрения заявки им переводились деньги, с помощью которых они могли покупать еду и оплачивать жилье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава МИД заявил, что после завершения пандемии «свобода» общения не вернется.

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