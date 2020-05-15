Глава МИД заявил, что после завершения пандемии «свобода» общения не вернется

Выездных виз не будет, но процесс международных поездок значительно усложнится во всем мире, считает Лавров. Фото: kremlin.ru

Выездных виз не будет, но процесс международных поездок значительно усложнится во всем мире, считает Лавров. Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что даже после победы на пандемией общение не сможет вернуться на прежний уровень из-за перестраховочных мер.

Глава МИД РФ уверен, что снятие ограничительных мер и возращение к привычному формату работы и жизни в мире будет происходить очень медленно и постепенно и займет длительное время. Об этом дипломат рассказал в интервью РБК. Лавров добавил, что «полная свобода общения» вряд ли вернется вновь.

Тем не менее, глава ведомства заявил, что страны, скорее всего, не станут вводить чрезвычайно жестких мер. Аналогичное мнение Лавров высказал насчет России, подчеркнув, что никаких выездных виз по завершении пандемическом не предвидится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем усложнились на фоне пандемии коронавируса, вспышка которой зародилась в китайском городе Ухань.