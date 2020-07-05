Автобусное сообщение между Карелией и Петербургом возобновляется

Автобусное сообщение между Карелией и Петербургом возобновляется
Автобус будет ездить по расписанию. Фото: https://pixabay.com

Возить своих пассажиров вновь станет автобус рейса №965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец».

Ограничения на выполнение данного рейса снимаются уже с сегодняшнего числа, 5 июля. Автобус покинет Петрозаводск в 21:30 и приедет на автобусный вокзал Северной столицы, находящийся на набережной Обводного канала, в 5:20. Отправление из Санкт-Петербурга состоится 6 июля в 9:00, а прибытие в Петрозаводск в 16:15. Об этом сообщает пресс-служба «Карелавтотранс».

Данный рейс является ежедневным. Примечательно, что стоимость проезда до сих пор сохранена акционная. Проехаться между регионами можно за 500 рублей.

Напомним, в Карелии отправления транспорта между регионами временно оказались под запретом весной этого года. Всему виной эпидемия коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Петербурга запустят новый туристический маршрут в Карелию и Финляндию.

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