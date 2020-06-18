Из Петербурга запустят новый туристический маршрут в Карелию и Финляндию

Карелия предлагает реализовать четыре новых туристических маршрута, у проекта уже есть название: «Одна Карелия — две страны».

Маршруты предполагают объединение путешествия по Карелии и Финляндии в одно поездки. В частности, два железнодорожных маршрута будут охватывать горный парк «Рускеала», а также Вцлаамский монастырь. Кроме того, на этих маршрутах можно полюбоваться национальным парком «Коли» и коммуной в Иломантси. Об этом в четверг, 18 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя информационного туристического центра Карелии Алексея Тигушкина.

Предполагается, что экскурсионная поездка возьмет начало в Северной столице. Однако точно это пока не утверждено, возможно, отправным пунктом станет финский город Йоэнсуу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области открылись туристические речные круизы.