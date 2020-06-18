В Ленобласти запускают речные туристические круизы

По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко все средства, поступающие в региональный бюджет от развития речного туризма, будут направляться на реставрацию и восстановление исторических памятников. Фото: pixabay.com

По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко все средства, поступающие в региональный бюджет от развития речного туризма, будут направляться на реставрацию и восстановление исторических памятников. Фото: pixabay.com

Причалы в Невской Дубровке, Старой Ладоге, Свирьстрое и Киришах начинают принимать пассажирские теплоходы.

Первый в этом году круизный лайнер под названием «Русь Великая» уже пришвартовался в Невской Дубровке, он привез в Ленинградскую область туристов из Москвы и Ярославля. В пути теплоход сделал несколько остановок: в Старой Ладоге, Свирьстрое, на Валааме и острове Коневец. В администрации Ленобласти отмечают, что путешественники находятся на борту с учетом всех противоэпидемиологических требований.

Регион планирует и дальше развивать речной туризм. В течение лета управление по транспорту совместно с компанией-инвестором ООО «Контре» планируют приступить к постройке причала напротив музея-диорамы «Прорыв» в Кировске. Позже, благодаря этому, появится новый маршрут по местам обороны Ленинграда в годы ВОВ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после открытия границ россиянам не будут запрещать заграничные поездки, однако дата возобновления международного сообщения все еще неизвестна.