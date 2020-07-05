В ряд регионов России придет аномальная жара

Жителям Санкт-Петербурга не стоит беспокоиться. Их это не коснется.

Опасное превышение температуры ожидается с 5 по 7 июля. Столбик термометров будет подниматься до 40 градусов выше нуля и выше.

Природные аномалии затронут Саратовскую область (40 градусов), Ростовскую область (40-41 градус) и Астраханскую область (40-42 градуса). Нелегко придется жителям Калмыкии. Температура достигнет 43 градусов. Данный прогноз предоставил Гидрометцентр.

Работники Гидрометцентра предупредили некоторые регионы о повышенной пожароопасности в период жары. Находиться в готовности следует Башкортостану, Южному и Северо-Кавказскому федеральному округу, Челябинской, Курганской и Кемеровской областям, Алтайскому краю, Эвенкийскому муниципальному району, Красноярскому краю и Чукотскому автономному округу.

В Северной столице же эти дни пройдут с дождями и комфортной температурой в 20 градусов. Однако, сегодня, 5 июля, в городе возможно усиление ветра из-за ожидаемых гроз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в воскресенье снова пройдут грозы и ливни.