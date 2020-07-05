Трамп назвал США победителем фашизма и коммунизма

Президент США подчеркнул, что власти не позволят "разъяренной толпе" сносить статуи, "стирать историю", а также вести пропаганду среди детей и "попирать" принципы, имея ввиду протестные акции, спровоцированные убийством полицией темнокожего американца Джорджа Флойда. Фото: pixabay.com

Президент США подчеркнул, что власти не позволят "разъяренной толпе" сносить статуи, "стирать историю", а также вести пропаганду среди детей и "попирать" принципы, имея ввиду протестные акции, спровоцированные убийством полицией темнокожего американца Джорджа Флойда. Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей торжественной речи, приуроченной ко Дню независимости, заявил, что США одержали победу над фашизмом и свергли коммунизм.

Согласно словам американского лидера, благодаря героям страны удалось победить нацистов, «опрокинуть фашистов» и «свергнуть коммунистов». Кроме того, граждане США «загнали на самый край земли» террористов, благодаря чему отстояли истинные американские ценности.

На данный момент, заявил Трамп, Америка борется с марксистами, анархистами, подстрекателями, радикальными левыми и грабителями. Он подчеркнул, что зачастую люди, относящиеся к вышеперечисленным категориям «не соображают, что делают».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США в возрасте 68 лет скончались самые старые в мире сиамские близнецы. Братья ушли из жизни в хосписе, артрит практически оставил их без возможности к самостоятельной жизни.