Из-за обрушения при строительстве ТЦ в Кировской области погибло трое рабочих

Из-за обрушения при строительстве ТЦ в Кировской области погибло трое рабочих
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Pixabay

Трагедия произошла сегодня, 5 июля. Под завалами, из-за внезапно обрушившегося перекрытия, по предварительным данным, оказались четверо граждан, выполнявших работы на объекте. Трое из них мгновенно погибли. Ещё один человек оказался жив, так как подает соответствующие признаки.

Известно, что шли работы по строительству одноэтажного торгового центра в городе Зуевка. Почему обрушилось перекрытие на площади в 250 квадратных метров — неизвестно. Спасатели получили информацию о трагедии около 11 часов утра. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на экстренные службы.

Следственным комитетом инициировано возбуждение уголовного дела по статье 216 уголовного кодекса. В ней речь идет о нарушении правил безопасности при строительстве, в результате которых погибли граждане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проверяет обрушение балконов дома на Кирочной.

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Из-за обрушения при строительстве ТЦ в Кировской области погибло трое рабочих
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