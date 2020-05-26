Прокуратура проверяет обрушение балконов дома на Кирочной

В Центральном районе 26 мая обрушились балконы жилого дома №20 на Кирочной улице. Произошедшее проверяет прокуратура Петербурга.
Об обрушении сообщили местные жители в соцсетях. По предварительным данным, обвалились четыре балкона. Информация о пострадавших не поступала.
Прокуратура намерена изучить обстоятельства произошедшего, оценить действия сотрудников управляющей компании и проверить соблюдение законодательства.
«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Место обрушения огорожено.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Расстанной улице обрушились строительные леса.