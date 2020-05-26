Прокуратура проверяет обрушение балконов дома на Кирочной

Прокуратура проверяет обрушение балконов дома на Кирочной
Обрушение балконов на Кирочной. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе 26 мая обрушились балконы жилого дома №20 на Кирочной улице. Произошедшее проверяет прокуратура Петербурга.

Об обрушении сообщили местные жители в соцсетях. По предварительным данным, обвалились четыре балкона. Информация о пострадавших не поступала.

Прокуратура намерена изучить обстоятельства произошедшего, оценить действия сотрудников управляющей компании и проверить соблюдение законодательства.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Место обрушения огорожено.

Обрушение балконов на Кирочной. Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Расстанной улице обрушились строительные леса.

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