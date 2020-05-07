После обрушения строительных лесов на Растанной возбуждено уголовное дело

После обрушения строительных лесов на Растанной возбуждено уголовное дело
На Расстанной произошло обрушение строительных лесов. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обрушения строительных лесов на Расстанной улице. Один из рабочих в результате происшествия скончался.

Согласно материалам дела, обрушение произошло утром 7 мая в ходе строительства жилого дома. С высоты 10 этажа частично обрушились строительные леса, в результате чего упали шесть рабочих. Один из них скончался на месте, остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«На место происшествия оперативно выехали руководство Управления криминалистики, следственного отдела по Фрунзенскому району, следователи, а также прокурор Фрунзенского района», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается документация. Расследование находится на особом контроле руководства ГСУ СК РФ по Петербургу.

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После обрушения строительных лесов на Растанной возбуждено уголовное дело