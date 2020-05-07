На Расстанной улице обрушились леса строящегося здания. Один человек погиб

Пять человек были госпитализированы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пять человек были госпитализированы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга обрушились строительные леса. Один человек погиб.

Трагедия случилась сегодня утром, седьмого мая, на Расстанной улице. Рухнули строительные леса, установленные на доме №17. Там находится 11-этажное строящееся здание.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России, в результате случившегося погиб 32-летний мужчина. Еще пятеро были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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