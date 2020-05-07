На Расстанной улице обрушились леса строящегося здания. Один человек погиб

На Расстанной улице обрушились леса строящегося здания. Один человек погиб
Пять человек были госпитализированы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга обрушились строительные леса. Один человек погиб.

Трагедия случилась сегодня утром, седьмого мая, на Расстанной улице. Рухнули строительные леса, установленные на доме №17. Там находится 11-этажное строящееся здание.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России, в результате случившегося погиб 32-летний мужчина. Еще пятеро были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестная женщина в спортивном костюме потушила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле. Ее зафиксировали камеры наблюдения, полиция начала поиски.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб происшествия смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Волхове в реке плавал полусгнивший труп в песке и глине
Коронавирус за сутки выявили в 27 населенных пунктах Ленобласти
В Латвии число выявленных случаев коронавируса выросло до 909
На улице толпы: индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,1
Из квартиры пенсионерки в Сертолово вынесли тысячу евро и драгоценности
На Расстанной улице обрушились леса строящегося здания. Один человек погиб
Неизвестная в спортивном костюме потушила газировкой Вечный огонь на ...
В Петербурге от коронавируса выздоровело 1552 человека