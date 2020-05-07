На Расстанной улице обрушились леса строящегося здания. Один человек погиб

Во Фрунзенском районе Петербурга обрушились строительные леса. Один человек погиб.
Трагедия случилась сегодня утром, седьмого мая, на Расстанной улице. Рухнули строительные леса, установленные на доме №17. Там находится 11-этажное строящееся здание.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России, в результате случившегося погиб 32-летний мужчина. Еще пятеро были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестная женщина в спортивном костюме потушила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле. Ее зафиксировали камеры наблюдения, полиция начала поиски.