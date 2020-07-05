Ученые выяснили, почему люди боятся щекотки

Ученые выяснили, почему люди боятся щекотки
Щекотка имеет важное эволюционное значение. Фото: pixabay.com

Почти каждый человек на планете боится щекотки, казалось бы, простой механизм её действия известен всем. Однако биологические обоснования щекотки являются очень сложными.

Хотя многие ученые мира пытаются разобраться в том, как действует щекотка, к единой точке зрения в научной среде так и не пришли. Тем не менее, специалисты объяснили, почему она заставляет людей смеяться и как можно противостоять щекотке. Кроме того, исследователи проверили, действует ли щекотка на лабораторных мышей.

В ходе эксперимента им удалось подобраться к эволюционному значению щекотки: она помогала нашим предкам обратить внимание на возможно опасных насекомых, которые оказались на уязвимом участке тела. Смех, как считают ученые, является «побочным продуктом» — одной из стадии перед плачем. Щекотка также мешает говорить из-за того, что смех блокирует речевые центры мозга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению ученых, бег помогает при лечении язвы желудка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
биологи щекотка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые подтвердили способность животных предсказывать землетрясения
В Ленобласти годовалый малыш впал в кому после того, как чуть не утонул
На Комендантском проспекте 1 сентября откроется школа на 1100 мест
Ученые выяснили, почему люди боятся щекотки
Названы шесть опасных ошибок, которые допускают автомобилисты
У главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны ...
Путин рассказал о значении принятых поправок к Конституции
Новый клип Димы Билана в стиле TikTok взорвал интернет