Ученые выяснили, почему люди боятся щекотки

Почти каждый человек на планете боится щекотки, казалось бы, простой механизм её действия известен всем. Однако биологические обоснования щекотки являются очень сложными.

Хотя многие ученые мира пытаются разобраться в том, как действует щекотка, к единой точке зрения в научной среде так и не пришли. Тем не менее, специалисты объяснили, почему она заставляет людей смеяться и как можно противостоять щекотке. Кроме того, исследователи проверили, действует ли щекотка на лабораторных мышей.

В ходе эксперимента им удалось подобраться к эволюционному значению щекотки: она помогала нашим предкам обратить внимание на возможно опасных насекомых, которые оказались на уязвимом участке тела. Смех, как считают ученые, является «побочным продуктом» — одной из стадии перед плачем. Щекотка также мешает говорить из-за того, что смех блокирует речевые центры мозга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению ученых, бег помогает при лечении язвы желудка.