Стоматологи призвали обращать внимание на состояние языка

Стоматологи призвали обращать внимание на состояние языка
Стоматологи дали несколько советов. Фото: Pixabay

Благодаря ему можно понять, есть ли у человека серьезные заболевания.

Стоматологи рассказали, о чем говорит состояние языка. Обо всем сообщает Daily Mail. Эксперты признали, что по языку можно определить, какие заболевания есть у человека. Белый налет, например, появляется из-за несоблюдения гигиены, курения или алкоголя. Отмечается, что тревогу нужно бить, когда он никуда не исчезает спустя две недели. Тогда есть вероятность появления дрожжевой инфекции или лейкоплакии.

На покраснение языка также стоит обратить внимание – оно сигнализирует о стресс или недостатке фолиевой кислоты или витамин B12. Вероятно, что у человека есть аллергическая реакция, острый фарингит или скарлатина.

Людям, у которых есть вредные привычки, стоит помнить о повышенном риске рака ротовой полости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стоматологи Петербурга пожаловались на отсутствие выплат за работу с COVID-19.

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