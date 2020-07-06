Петербург ждет облачный и дождливый понедельник

Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей. Жителей города ждет облачный понедельник с кратковременными осадками.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 июля температура воздуха составит плюс 21-22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Утром возможны порывы сильного ветра юго-западного и южного направлений. Скорость порывов местами достигнет 18 м/с. Днем ожидаются кратковременные дожди.

Вторник, 7 июля, будет преимущественно без осадков с температурой плюс 22-24 градуса. Кратковременные дожди вернутся в Петербург 8 июля. Воздух в среду прогреется до 20-22 градусов тепла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты «Водоканала» подготовились к сильным дождям в Петербурге и возможным подтоплениям на проблемных адресах.