На стройке жилого дома в Петербурге нашли надгробие XIX века

Строители обнаружили надгробие XIX века в Выборгском районе Петербурга. Плита найдена во время работ на площадке жилого комплекса «Облака на Лесной».

На надгробие значится фамилия «Дурдины». Именно такую носила купеческая династия, известная как пивные и водочные короли своего времени. В честь представителей рода до сих пор называют ресторан и крепкие напитки, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам краеведа Алексея Ерофеева, упоминаний об именах на надгробие в исторических документах нет, что делает находку ценной. Не исключено, что она будет передана в музей городской скульптуры.

Обнаружена могильная плита была за границами участка строительства. Рабочие нашли её во время работ по благоустройству, после прокладки сетей. Погоста на данном месте никогда не было. Предположительно, плиту завезли недавно со строительным грунтом. Такое иногда происходит с камнями с разоренных кладбищ.

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