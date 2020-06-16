Цинковый гроб лежал в траве у кладбища в Тихвине

Жители Тихвина совершили необычную находку на местном кладбище и поделились снимками в соцсетях.

В зарослях у оградки кладбища был найден весьма загадочный гроб — он сделан из цинка, который покрылся мхом, закрыт и лежал явно не там, где положено, сообщается в группе «Подслушано Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте».

Ленинградцы предположили, что кто-то осквернил могилу усопшего. Также есть идея, что один из могильщиков наткнулся на гроб, выкапывая могилу для нового гроба, и отложил его в сторону.

Некоторые местные жители заявляют, что это военный гроб — в подобных, по словам подписчицы, захоранивали военных в Афганистане.

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