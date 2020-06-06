В церкви Святой Екатерины на Васильевском острове нашли старинную книгу

В церкви Святой Екатерины на Васильевском острове нашли старинную книгу
Книге более двухсот лет. Фото: https://vk.com/st_katharina_orgel

В храме Святой Екатерины, расположенном на Большом проспекте Васильевского острова, обнаружили старинную книгу расходов.

Об этом рассказывается в официальной группе храма в социальной сети «Вконтакте». Старинный фолиант нашли случайно, в карнизе бокового фасада церкви, под самыми стропилами, в месте соединения стены и кровли. Книге, как оказалось, более 200 лет, и она описывает расходы Катариненшуле.

Некто вёл её с 1804 по 1809 годы, во время директорствования пастора Буссе. Училище Катарниненшуле оказалось в сложной финансовой ситуации и в 1809 году здание продали в счет уплаты долгов. Возможно, в потайном месте книгу расходов спрятал сам директор школы, поскольку в ней есть сведения о достаточно крупных суммах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологи Санкт-Петербургского государственного университета проведут раскопки на Митрофаниевском кладбище.

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В церкви Святой Екатерины на Васильевском острове нашли старинную книгу
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