Археологи СПбГУ проведут раскопки на Митрофаниевском кладбище

Археологи СПбГУ проведут раскопки на Митрофаниевском кладбище
Возможно, часовню восстановят за счет частных средств. Фото: пресс-служба КГИОП

Специалисты СПбГУ при помощи раскопок определят местоположение фундамента часовни блаженного странника Александра Крайнова на Митрофаниевском кладбище.

О грядущих работах рассказали в пресс-службе КГИОП, объясняя, что археологические мероприятия необходимы для последующего благоустройства части территории бывшего кладбища и восстановления исторической планировки. Специалисты, кроме прочего, установят глубину культурного слоя.

Отметим, что Митрофаниевское кладбище с 2014 года включено в реестр объектов культурного наследия. На его территории, предположительно, у входа, располагалась часовня Александра Крайнева. Теперь это место отмечено памятным крестом, а точное местоположение предстоит определить археологам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты изучат остатки старинных церквей на территории Ивангорода.

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