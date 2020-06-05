Археологи СПбГУ проведут раскопки на Митрофаниевском кладбище

Специалисты СПбГУ при помощи раскопок определят местоположение фундамента часовни блаженного странника Александра Крайнова на Митрофаниевском кладбище.

О грядущих работах рассказали в пресс-службе КГИОП, объясняя, что археологические мероприятия необходимы для последующего благоустройства части территории бывшего кладбища и восстановления исторической планировки. Специалисты, кроме прочего, установят глубину культурного слоя.

Отметим, что Митрофаниевское кладбище с 2014 года включено в реестр объектов культурного наследия. На его территории, предположительно, у входа, располагалась часовня Александра Крайнева. Теперь это место отмечено памятным крестом, а точное местоположение предстоит определить археологам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты изучат остатки старинных церквей на территории Ивангорода.