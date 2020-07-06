Зюганов ответил на слова Путина о Конституции СССР

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировала слова президента России Владимира Путина о Конституции СССР. Ранее он заявил, что прописанное в документе право республик на выход из Союза было миной замедленного действия.

В ответ на это Геннадий Зюганов напомнил, что многие страны, получившие независимость, были готовы войти в состав СССР только в случае, если им будет дано добровольное право выхода.

«Хочу напомнить, что в марте 91 года вынесли вопрос, сохранить Союз или нет. За него проголосовало 78% — ровно столько, сколько вот недавно проголосовало [за внесение поправок в Конституцию РФ — прим. ред.]», — приводит «РИА Новости» слова Зюганова.

Лидер КПРФ указал на то, что внимание властей сейчас должно быть обращено к тому, как выполнять принятые поправки в Конституцию, а не к прошлому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поправки в Конституцию РФ вступили в силу. Внесение изменений в основной закон страны поддержали 77,92% россиян, против проголосовали 21,27%.