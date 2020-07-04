Опубликовали Конституцию России с поправками

Поправки к Конституции РФ вступили в силу 4 июля. Фото: kremlin.ru

Поправки к Конституции РФ вступили в силу 4 июля. Фото: kremlin.ru

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали текст Конституции РФ с внесенными изменения. Поправки вступили в силу 4 июля.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ход общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — поясняется в документе.

Государственная дума РФ и Совет федерации 11 марта одобрили закон о поправке к Конституции. Позднее изменения поддержали законодательные собрания всех субъектов РФ.

С 25 июня по 1 июля в России было организовано общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% россиян, против проголосовали 21,27% человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Внесение изменений в основной закон страны поддержали 2 млн 241 тыс. 963 человека. Против высказались 624 тыс. 517 проголосовавших.