Скончался композитор Эннио Морриконе

Известный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима сегодня, 6 июля, на 92 году жизни.

Известно, что он не смог оправиться от недавнего падения, в результате которого сломал бедро. Об этом сообщает RaiNews.

Имя Эннио Морриконе, или, как его называли «Маэстро», известно многим любителям кинематографа. Именно он писал музыку для различных культовых фильмов. Благодаря своему таланту, Морриконе удалось заполучить множество премий. Включая два Оскара, три премии «Золотой глобус», шесть премий «Bafta», а также многих других.

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1925 года в Риме. Музыкальное образование Маэстро получил в консерватории Святой Чечилии. Писать музыку к кинокартинам он начал в 33 года. У композитора есть четверо детей.

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