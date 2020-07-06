В Петербурге снова растет количество заболевших COVID-19: зафиксировано 280 новых случаев

В Петербурге снова растет количество заболевших COVID-19: зафиксировано 280 новых случаев
Коронавирус. Фото: pixabay

Сегодня, 6 июля, обновились статистические данные по эпидемиологической обстановке в городе, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки тесты выявили наличие вируса в организме у 280 петербуржцев. Начиная с 3 июля данный ежедневный фиксируемый показатель вновь начал расти. К счастью, незначительно.

Скончались от тяжелого течения болезни и различных осложнений за сутки 44 пациента.

Выздороветь и выписаться из медицинских учреждений смогли 180 человек.

Всего, за все время эпидемии, в Северной столице заболело 25816 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 6 июля вновь начинают работать музеи и фитнес-центры. Ограничительные меры продолжают снимать в городе на Неве. Данные заведения могут вновь начать свою работу, но с определенными условиями, призванными обеспечить безопасность посетителей.

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