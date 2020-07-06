Ослабление ограничений: в Петербурге с 6 июля вновь начинают работать музеи и фитнес-центры

Жители Северной столицы вновь смогут посещать культурно-досуговые места (музеи) и выставки, а также заниматься спортом.

Город постепенно возвращается к обычному течению жизни. С сегодняшнего числа, 6 июля, снимаются очередные ограничительные меры. На этот раз открыть свои двери для посетителей смогут музеи, выставочные зоны, фитнес-центры и бассейны. Разумеется, организовывать деятельность данные учреждения смогут лишь при определенных условиях. Все сотрудники данных мест и посещающие их петербуржцы должны будут носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Вход и выход из учреждений должен быть устроен в разных местах. Экскурсионные группы в музеях не смогут превышать по количеству 5 человек.

Стоит отметить и то, что бассейны и фитнес-центры, которые находятся в торговых центрах, открываться пока не будут. Открытие ТЦ пока находится под вопросом.

Напомним, поэтапно снимать ограничения в Петербурге начали с 1 июня. Такое решение было принято правительством Петербурга в результате внесения изменений в соответствующее постановление об ограничительных мерах. Это связано с улучшением эпидемиологического ситуации по коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июня в Петербурге начнут смягчать ограничительные меры.