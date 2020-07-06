За сутки в Петербурге умерли 44 человека с коронавирусом

В Петербурге за сутки подтвердили 44 смерти от коронавируса нового типа. Общее число умерших достигло 1 тыс. 389.

За последние сутки в городе выявили 280 случаев заражения. Всего заболели 25 тыс. 816 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России 6 июля.

В России зарегистрировали 135 новых летальных случаев. Лидерство по числу смертей за сутки продолжает удерживать Петербург. Следом расположилась Москва. В столице скончались 22 человека с коронавирусом, в Тыве — 9, в Свердловской области — 7, в Пермском крае и Нижегородской области — по 5, в Тульской и Новосибирской областях — по 4.

С начала пандемии в стране умерли 10 тыс. 296 заболевших, заразились 687 тыс. 862 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге 11 тыс. 47 человек прошли обследование на наличие коронавируса нового типа.