В Петербурге усилят работу трамваев и троллейбусов

Пассажиры вновь начали активно пользоваться услугами общественного транспорта. Во избежания большого скопления людей в нем, петербургский «Горэлектротранс» выведет на маршруты больше транспортных единиц.

Таким образом, с 6 июля вновь начнут работу на своих маршрутах трамвай №57 и троллейбус №34.

С сегодняшнего дня, 6 июля, на трамвайных рельсах и дорогах города окажется больше составов трамваев №20, №23, №24, №27, №36, №45, №49, №52, №57, №58 и троллейбусов №9, №11, №31, №38.

В течение двух дней, 7 и 8 июля усиление транспорта планируется на маршрутах трамваев №19, №48, №52, №60, №100 и троллейбуса №6. Об этом сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Горэлектротранс» Петербурга закупит 40 троллейбусов на миллиард рублей. Первые 10 троллейбусов организация получит уже в августе.