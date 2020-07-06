Бывший игрок «Зенита» Лепехин прокомментировал победу команды в РПЛ

Экс-футболист петербургской команды предположил, чего может достичь клуб в будущем.

Константин Лепехин считает клуб самым сильным в России, так как все его члены, включая руководство, игроков и других работников четко знают, как нужно работать.

Озвучил бывший игрок «Зенита» и то, что думал, что конкурентов у команды в борьбе за титут чемпиона РПЛ будет больше. Но позднее остались лишь «Краснодар» и «Локомотив», которые с успехом было одолены.

Однако, чемпионат в России и чемпионаты в Европе — это вещи разных уровней. Для игр в Европе необходимо постоянное развитие, а также усиление команды новыми игроками. Учитывая профессионализм «Зенита», при грамотном стратегическом пополнении резервов команды перспективными игроками, в Европе команда может достигнуть многого, считает Лепехин. Об этом сообщает NevaSport.

Предположил спортсмен и то, что в будущем трансферном периоде команда может пополниться новыми футболистами уровня Малкома. Во всяком случае, в финансовом плане. Однако, стоимость не всегда может гарантировать качество игры, которое футболист сможет продемонстрировать.

Также, Лепехин высказал надежду, что досрочное чемпионство не расслабит сине-бело-голубых перед финалом Кубка России с московским «Спартаком»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Черчесов назвал победу «Зенита» абсолютно заслуженной.