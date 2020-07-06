Черчесов назвал победу «Зенита» абсолютно заслуженной

Своим мнением о победе петербургской команды «Зенит» в чемпионате России по футболу поделился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Черчесов считает, что команда заслужила победу, которую завоевывает уже второй год подряд. Игроки проводили матчи на уровне и демонстрировали настоящий профессионализм. Поэтому, у их соперников не было никакой возможности составить им конкуренцию за право быть чемпионом.

Отметил тренер и тот факт, что среди игроков никто не заболел коронавирусной инфекцией, что демонстрирует большой уровень ответственности и серьезности в непростое эпидемиологическое время. Об этом сообщает ТАСС.

Черчесов поздравил игроков сине-бело-голубых, весь тренерский штаб и руководителей клуба, а также пожелал успехов в будущем.

Напомним, вчера, 5 июля, состоялся матч «Зенит» — «Краснодар». Благодаря победе со счетом 4:2, команда Северной столицы досрочно стала чемпионом РПЛ, лишив своего ближайшего соперника (Локомотив) возможности догнать себя по очкам в турнирной таблице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чемпионов «Зенита» встретили в Петербурге с файерами и кричалками.