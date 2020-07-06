В Петербурге поликлинику оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие средств защиты

Речь идет о №56 поликлинике во Фрунзенском районе. Именно здесь не оказалось необходимого месячного запаса СИЗ.

Медицинское учреждение посещали с проверками. На момент 5 мая, а также 5 июня, в нем отсутствовали в должном количестве необходимые в условиях активного распространения коронавируса ресурсы. А именно: защитные костюмы, бахилы, респираторы, антисептики, медицинские головные уборы, комбинезоны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В связи с административным правонарушением в рамках статьи 6.3 КоАП РФ, Фрунзенский районный суд привлек к ответственности учреждение путем наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детскую поликлинику в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч за нехватку масок и халатов.