Нецензурное слово, написанное на чужой машине в Петербурге, обернулось арестом

Нецензурное слово, написанное на чужой машине в Петербурге, обернулось арестом
Нарушитель раскаялся. Фото: pixabay.com

Заняться мелким хулиганством Георгий Рожков решил на улице Рубинштейна.

Вооружившись черным маркером, мужчина написал на задней двери чужой служебной машины иностранное неприличное слово на глазах у прохожих. Инцидент произошел ночью, 27 июня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В результате выяснения обстоятельств, Куйбышевский районный суд решил привлечь нарушителя к административной ответственности по статье 20.1 КОаП РФ.

Сообщается, что мужчина признал свою вину и раскаивается. Данное нарушение для него является первым в жизни, и это станет хорошим поводом поразмыслить над своим поведением в дальнейшем.

Суд привлек к ответственности хулигана путем административного ареста на одни сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе за хулиганство задержали женщину, которая числилась в федеральном розыске.

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