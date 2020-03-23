В Красногвардейском районе за хулиганство задержали женщину, которая числилась в федеральном розыске

Вечером субботы, 21 марта, росгвардейцы за мелкое хулиганство задержала в Красногвардейском районе Петербурга женщину, находившуюся в федеральном розыске.

Оказалось, что нарушительница зашла в магазин на проспекте Ударников и начала вести себя неподобающим образом, нарушая спокойствие покупателей и персонала. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Продавцы решили нажать на тревожную кнопку, и на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Женщину задержали, а позже выяснилось, что она длительное время скрывается от правоохранительных органов. Злоумышленницу разыскивают за преступление, совершенное в Волосовском районе Ленобласти, однако что именно она совершила, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за угон автомобиля задержали уроженца Красноярска.