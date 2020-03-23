Красноярца задержали за кражу иномарки в Петербурге

В Петербурге 39-летнему местному жителю вернули похищенный Volkswagen Polo. Машину полицейские обнаружили у дома 46/4 по Красносельскому шоссе.

Автомобиль был похищен в ночь на 15 марта. Последний раз владелец видел его у дома 5 по улице Тамбасова.

Обнаружить Volkswagen Polo удалось ночью 23 марта. Полиция заметила похищенное авто на Красносельском шоссе. Под утро правоохранителям удалось выйти на предполагаемого похитителя. Им оказался 40-летний уроженец Красноярского края, проживающий в Петербурге. Мужчина был задержан на 2-й Комсомольской улице примерно в половине пятого.

«Автомашина передана владельцу под сохранную расписку», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные похитили автомобиль Hyundai Tucson. Машина принадлежит безработной местной жительнице.