Петербургские абоненты Tele2 провели праздник «Алые паруса» на берегах Финского залива

Tele2 проанализировала активность петербургских абонентов во время праздника выпускников «Алые паруса». Голосовой трафик больше всего в этот день в сравнении с обычным выходным вырос в Центральном районе Петербурга. А активные интернет-пользователи отдыхали в Курортном, Петродворцовом и Кронштадском районах.

Tele2 проанализировала активность клиентов 27 июня, когда петербургские выпускники отмечали праздник «Алые паруса». Несмотря на то, что в этом году из-за санитарных требований праздничные мероприятия прошли в акватории Финского залива без зрителей, в центре города по-прежнему собралось много гостей.

Абоненты Tele2 во время праздника выпускников активно делились впечатлениями с родным и близким с помощью традиционных звонков, невзирая на популярность сообщений в мессенджерах и соцсетях. В Центральном районе по сравнению с предыдущим выходным голосовой трафик вырос на 25%, в Курортном – на 19%, а в Петродворцовом и Кронштадтском – на 5%.

Рост активности интернет-пользователей зафиксировали в Курортном, Петродворцовом и Кронштадском районах. В выходные выдалась теплая для Северной столицы погода. Горожане массово выбирались на дачи, в места отдыха на озера и на Финский залив. Так, в Курортном районе интернет-активность выросла на 11%. В Петродворцовом и Кронштадском районах – на 5%.

Праздничное представление можно было смотреть в сети на различных площадках. 27 июня горожане стали активно выходить в сеть с 12:00, что в целом характерно для обычного дня. С шести вечера начался новый рост трафика, достигший пика к полуночи. Как раз с 22:00 началась трансляция праздничного концерта с участием Димы Билана, группы «Звери», IOWA, Веры Брежневой и других исполнителей, завершившееся салютом.

Сеть Tele2 во время праздничных мероприятий работала в штатном режиме. Условия для надежной работы инфраструктуры оператора создавались в течение всего 2019 года. Оператор учитывает и значительный прирост числа абонентов, и пиковые нагрузки на сеть в праздники. В прошлом году Tele2 заняла первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры в стране.