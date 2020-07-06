Петербургские абоненты Tele2 провели праздник «Алые паруса» на берегах Финского залива

Петербургские абоненты Tele2 провели праздник «Алые паруса» на берегах Финского залива

Tele2 проанализировала активность петербургских абонентов во время праздника выпускников «Алые паруса». Голосовой трафик больше всего в этот день в сравнении с обычным выходным вырос в Центральном районе Петербурга. А активные интернет-пользователи отдыхали в Курортном, Петродворцовом и Кронштадском районах.

Tele2 проанализировала активность клиентов 27 июня, когда петербургские выпускники отмечали праздник «Алые паруса». Несмотря на то, что в этом году из-за санитарных требований праздничные мероприятия прошли в акватории Финского залива без зрителей, в центре города по-прежнему собралось много гостей.

Абоненты Tele2 во время праздника выпускников активно делились впечатлениями с родным и близким с помощью традиционных звонков, невзирая на популярность сообщений в мессенджерах и соцсетях. В Центральном районе по сравнению с предыдущим выходным голосовой трафик вырос на 25%, в Курортном – на 19%, а в Петродворцовом и Кронштадтском – на 5%.

Рост активности интернет-пользователей зафиксировали в Курортном, Петродворцовом и Кронштадском районах. В выходные выдалась теплая для Северной столицы погода. Горожане массово выбирались на дачи, в места отдыха на озера и на Финский залив. Так, в Курортном районе интернет-активность выросла на 11%. В Петродворцовом и Кронштадском районах – на 5%.

Праздничное представление можно было смотреть в сети на различных площадках. 27 июня горожане стали активно выходить в сеть с 12:00, что в целом характерно для обычного дня. С шести вечера начался новый рост трафика, достигший пика к полуночи. Как раз с 22:00 началась трансляция праздничного концерта с участием Димы Билана, группы «Звери», IOWA, Веры Брежневой и других исполнителей, завершившееся салютом.

Сеть Tele2 во время праздничных мероприятий работала в штатном режиме. Условия для надежной работы инфраструктуры оператора создавались в течение всего 2019 года. Оператор учитывает и значительный прирост числа абонентов, и пиковые нагрузки на сеть в праздники. В прошлом году Tele2 заняла первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры в стране.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алые паруса теле-2
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью в Ленобласти сгорели семь грузовиков
В Ленобласти создадут единый стандарт автобусных перевозок
В Петербурге по-прежнему растет число случаев заражения коронавирусом
Из-за нового закона в Петербурге могут закрыться около 100 баров
В пяти районах Петербурга пройдут испытания теплосетей
В Петербурге осудили гражданина Азербайджана за взятку сотруднику полиции
На Кубани задержали женщину, которая подозревается в убийстве ребенка из-за ...
Беглов осмотрел школу с двумя бассейнами в Приморском районе