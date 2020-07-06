С 6 июля в Петербурге открылось более 20 военных музеев

В Северной столице с 6 июля для местных жителей и гостей города открылись более 20 военных музеев. Все они работают с соблюдением строгих противовирусных мер.

В частности, свои двери для посетителей открыли музейный комплекс на борту легендарного крейсера «Аврора», а также единственный в стране музей батискафов под названием «Эра гидрокосмоса». Отметим, что каждый из открывшихся культурных учреждений пускает посетителей только по предварительной записи, в ограниченном количестве и при наличии СИЗ.

Сотрудникам регулярно измеряют температуру и предоставляют средства индивидуальной защиты. Во всех помещениях по графику проводится санобработка. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), сегодня по всей России заработало более 110 военных музеев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с завтрашнего дня возобновят работу Гатчинский дворец, музей Достоевского и Анны Ахматовой.