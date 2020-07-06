Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение

Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение
Михаил Ефремов. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Актеру Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве, предъявлено обвинение в окончательной формулировке.

Звезду отечественного кино и театра считают виновным в пьяном нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлекшем по неосторожности смерть человека (статья 264 часть 4 пункт «а»). Об этом в понедельник, 6 июля, пишут РИА Новости, ссылаясь на защитника актера, адвоката Эльмана Пашаева.

Кроме того, в правоохранительных органах объявили о завершения расследования по делу смертельного ДТП в центре столице, которое произошло по вине нетрезвого Михаила Ефремова. Он, по предварительной информации, находился за рулем своего внедорожника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что адвокат Ефремова внезапно заявил о невиновности своего подзащитного, якобы тот не управлял машиной в момент аварии.

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