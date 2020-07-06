Концерн ЮИТ поддержал архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини»

Президент и генеральный директор концерна ЮИТ Кари Каунискангас вошел в Международный совет конкурса.

С июля 2020 года Третий международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проходит при поддержке международного концерна ЮИТ (YIT). В состав Международного совета «Золотого Трезини» вошел президент и генеральный директор концерна ЮИТ Кари Каунискангас (Kari Kauniskangas). В числе номинаций конкурса появилась специальная номинация от ЮИТ: «Лучшая организация архитектурной среды для устойчивого развития города».

«Эксперты конкурса “Золотой Трезини” решают очень важную задачу, стремясь выделить и поощрить работы архитекторов, дизайнеров и реставраторов с наиболее сильной художественно-образной составляющей в духе устойчивого развития, – говорит глава ЮИТ Кари Каунискангас. – Мне особенно приятно видеть в жюри конкурса руководителей ведущих музеев Финляндии и выдающихся финских архитекторов. При этом я уверен, что на третий год существования конкурса пришло время поднимать новые вопросы: всегда ли эстетически привлекательные проекты для городской среды энергоэффективны, безопасны и экологичны, насколько они сочетаются с обликом города, отвечают ли потребностями жителей? Другими словами, соответствуют ли они принципам устойчивого развития в области градостроительства и территориального планирования, которые закреплены в Градостроительном кодексе России (2004 г.) и докладе ООН о целях в области устойчивого развития (2019 г.). Мы внимательно изучим заявки номинантов конкурса “Золотой Трезини-2020” и наградим автора лучшего проекта организации архитектурной среды для устойчивого развития города».

«Важно уточнить: новая специальная номинация не требует заполнения отдельной заявки. На специальный приз от концерна ЮИТ будут претендовать все участники номинаций конкурса, связанных с архитектурой жилых и общественных зданий и дизайном городской среды, – добавляет председатель оргкомитета конкурса “Золотой Трезини” Павел Черняков. – При выборе победителя будут оцениваться такие параметры проекта как решения по энергии и материалам (например, применение возобновляемых источников энергии и вторичное использование материалов), сочетаемость с обликом города, дизайн и инфраструктурное наполнение уличного пространства и/или двора (функциональное зонирование, предусмотренные активности, услуги на первых этажах зданий). А решение о том, кому из участников конкурса достанется победа в специальной номинации, примет экспертный совет ЮИТ во главе c президентом и генеральным директором концерна Кари Каунискангасом».

Справка

Международный концерн ЮИТ является крупнейшей финской и одной из крупных североевропейских строительных компаний, развивающих современную городскую среду. Концерн занимается девелопментом и строительством жилья, коммерческих помещений, жилищным сервисом, а также осуществляет комплексную застройку территорий. Кроме этого, ЮИТ специализируется на возведении сложных объектов инфраструктуры. Почти 8000 профессионалов концерна вместе с клиентами делают города и жилую среду более функциональными, привлекательными и устойчивыми. ЮИТ работает в 10 странах: Финляндии, России, Швеции и Норвегии, странах Балтии, в Чехии, Словакии и Польше. Торговый оборот концерна за 2019 год составил около 3,4 миллиардов евро. Акции ЮИТ котируются на Хельсинкской бирже Nasdaq Helsinki Oy.

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (1670 – 1734) – русского архитектора швейцарского происхождения, основоположника петровского барокко и первого архитектора Петербурга. Конкурс проходит с 2018 года при поддержке Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Департамента культуры и туризма Абу-Даби, Союза архитекторов России, Архсовета Москвы и других российских и международных институций.

Девиз «Золотого Трезини» – «Архитектура как искусство». Цель конкурса – выявление и поощрение наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Работу конкурса курирует Международный совет «Золотого Трезини». Почетный председатель совета – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В Большое жюри конкурса входят более 180 экспертов из 30 стран.

В 2020 году конкурс проходит уже в третий раз и включает 20 основных номинаций и три специальных. Награждение победителей конкурса позолоченными статуэтками «Золотой Трезини» состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Музея истории Санкт-Петербурга.

Прием заявок на Третий международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте https://goldtrezzini.ru до 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное. Принимаются заявки от участников из всех стран мира. К участию в конкурсе уже допущено более 70 проектов из России, Аргентины, Белоруссии, Египта, Латвии, Испании, Мексики, Норвегии, Португалии, США, Франции и Японии.

Генеральный партнер конкурса – Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Все партнеры конкурса: https://goldtrezzini.ru/partners2020/.

Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса «Золотой Трезини»